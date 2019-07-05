В Центральной избирательной комиссии на очередном заседании в пятницу приняли решение отменить регистрацию кандидата в депутаты адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"В пятницу, 5 июля, состоялось очередное заседание ЦИК, на котором комиссия отменила регистрацию Рената Кузьмина из списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он был 35 номером", - сообщает гражданская сеть "Опора" на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что еще 20 июня 2019г. в ЦИК было направлено письмо, в котором сообщалось о расследовании уголовного производства по подозрению Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений.

Также в письме отмечалось, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение Кузьмина на территории Украины не представилось возможным. Он объявлен в розыск, проведение которого поручено Национальной полиции и СБУ. Также, по данным правоохранительных органов, Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации.

В тоже время сам Ренат Кузьмин отреагировал на решение ЦИК постом в ФБ:

"Порошенко, Луценко, Баканов и Слипачук – одна банда. А банду, как известно, "геть".

Ну вот, друзья, сегодня ночью, пока вы спали, ЦИК сняла меня с выборов на основании письма СБУ о том, что я не проживаю в Украине последние 5 лет. Большой специалист в юриспруденции – новый глава СБУ Баканов по требованию такого же как и он великого юриста современности Луценко в официальном письме в ЦИК заявил, что его служба совместно с МВД меня долго разыскивали, но не нашли. А, значит, по мнению лейтенанта Баканова, цитирую: "Його перебування в нашій державі не встановлено". Вот и вся мотивация, друзья, ни больше ни меньше. И вот на этом основании порошенковский ЦИК отменил регистрацию кандидата в депутаты от оппозиционной партии.

Если бы руководители ГПУ и СБУ хоть изредка обращались бы к юриспруденции, они бы знали о презумпции правомерности и презумпции невиновности. И как опровергаются презумпции тоже бы знали. Вот как устанавливаются факты, имеющие юридическое значение? Заинтересованная сторона представляет доказательства. Другими словами, СБУ должна была представить в ЦИК документы, подтверждающие: дату моего выезда за границу, способ выезда, документ, по которому я выехал, указать транспортное средство, на котором выехал, пункт пропуска, страну выезда, указать адрес моего проживания за границей, сроки проживания там и т.д., и т.п. Только совокупность всех этих данных может подтвердить факт моего проживания вне Украины, а вовсе не умозаключение какого-то тупицы о том, что раз они меня не нашли, то значит я выехал за границу.

Главе СБУ стыдно не знать элементарных вещей. К примеру, в стране десятки тысяч уголовных дел ежегодно приостанавливаются в связи с розыском обвиняемых. И которых никто не находит. Это же не означает, что все разыскиваемые лица разом выехали из Украины. Это означает лишь то, что их либо плохо искали, либо не там искали, либо не искали вовсе. Вот генерала Пукача, обвиняемого в убийстве Гонгадзе, СБУ искала 6 лет и никак найти не могла. Его даже в международный розыск объявляли, а он жил себе все эти годы в селе под Житомиром и в ус не дул. По логике Баканова, Пукач тоже вне Украины проживал?

Похоже, в порошенковской банде появился новый член – руководитель СБУ Баканов, который занял там достойное место между Луценко и Слипачук. Думаю, президенту Зеленскому нужно обратить внимание на выходки его протеже. В общем, публикую ночное решение ЦИК: по ссылке, а уже утром буду готовить иски об отмене решения ЦИК и о признании незаконными действий руководителя СБУ Баканова.

Всем спокойной ночи. Продолжение следует".

Ранее сообщалось, что СБУ по запросу Парубия проверяет, жили ли последние 5 лет в Украине Клюев, Шарий и Кузьмин.

Также мы писали, что ГПУ отозвала из суда дело о заочном осуждении Рената Кузьмина.