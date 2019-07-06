Глава московского департамента природопользования Антон Кульбачевский сообщил о нашествии диких животных на Москву. Об этом передает РИА Новости.

Он объяснил это тем, что в городе улучшается экологическая ситуация.

"Последняя тенденция, что в городе у нас сейчас наплыв животных из Московской области, из Троицкого и Новомосковского округа. Это еноты, это лисы", - сказал Кульбачевский.

Ранее москвичей попросили не бояться лис. Сообщалось, что в течение года в Москве будет разработан план действий по предотвращению угрозы со стороны лис для столичных жителей.

Напомним, в США умер енот Орео, который стал прототипом Ракеты из фильма "Стражи Галактики".

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