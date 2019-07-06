Телеведущая Ксения Собчак ответила пользователям, которые раскритиковали фотографию ее голого сына Платона. Об этом она написала в соцсети.

"Люди, почему у вас говно вместо мозгов?", - возмутилась Собчак.

По ее словам, маленькому ребенку нормально бегать по пустынному пляжу голым, а также нормально выкладывать такие фото, тем более снятые со спины.

Она призвала всех хейтеров следить за своими детьми.

Также Собчак ответила, что педофилов спровоцировать может что угодно.

Напомним, что телеведущая Ксения Собчак подверглась критике за чересчур откровенное фото двухлетнего сына Платона - она показала снимок, на котором обнаженный малыш бегает по пляжу у моря.

Фото: instagram.com

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак отдыхает на Кипре с Максимом Виторганом.

Также мы писали, что она официально развелась с ним.