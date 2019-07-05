В пятницу, 5 июля, "Шахтер" на сборе в Австрии обыграл команду "Копенгаген". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что этот спарринг стал для команды вторым за сутки - днем "горняки" встретились с "Юрдингеном", с которым сыграли в ничью - 1:1.

Как сообщается на сайте, матч двух чемпионов получился довольно зрелищным и результативным. Уже в первом тайме "Шахтер" забил дважды (дублем отметился Мораес), на что "Копенгаген" незадолго до перерыва ответил точным ударом Хольсе – 2:1 в пользу "оранжево-черных".

Также на сайте опубликованы голы и лучшие моменты матча.

Видео: YouTube/FC Shakhtar Donetsk

Ранее сообщалось, что Шахтер может купить у Порту перспективного полузащитника.

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