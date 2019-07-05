На учениях Sea Breeze-2019 в районе Одессы продолжаются совместные занятия подразделений многонациональных сил.

В частности, 5 июля морпехи ВМС выполняли практические стрельбы сводных тактических групп, сообщает пресс-служба ВСУ.

"Сегодня морские пехотинцы ВМС ВС Украины и их американские коллеги выполняли практические упражнения по стрельбе сводных тактических групп. Согласно плану занятий, в составе подразделений действовали не только стрелки, пулеметчики, гранатометчики, минометные расчеты, но и экипажи боевых машин пехоты. Утренний ливень не помешал участникам занятий успешно уничтожать условного противника", - отметили в ВМС Украины.

Практически с первых выстрелов на огневых рубежах украинские военнослужащие показали высокие результаты выполнения нормативов по стрельбе из штатного вооружения. Такой уровень мастерства объяснили просто: длительное время личный состав батальона, которым командует майор Сухаревский, выполняет боевые задачи в районе проведения операции Объединенных Сил. Знания и опыт каждого солдата и сержанта приобретенные непосредственно в боях, поскольку цена ошибки там - жизнь.

Морские пехотинцы показали совершенное владение всеми видами стрелкового оружия: прицельно вели огонь из пулеметов и гранатометов.

Также в рамках учений были задействованы 27 военных кораблей: 9 от ВМС Украины, от США - один эсминец Карни, от Великобритании - эсминец Дункан, от Грузии - патрульный катер типа Айленд "Очамчирэ", от Канады - фрегат "Торонто", от Румынии - фрегат "Р.Фердинанд", корвет "Себастьян", корвет "Ластунул", от Турции - фрегат "Тургутрейс", от Болгарии - корвет "Бодри".

Ранее мы публиковали фото кораблей НАТО, которые прибыли на учения в Одессу.