Петух вызвал громкий судебный скандал во Франции.

Как говорится в сюжете ТСН, пение пернатого Морриса во Франции стали причиной юридического иска к владелице птицы. Из-за его кукареканья у соседей лопнуло терпение. Но Моррис неожиданно заручился поддержкой незнакомцев - в защиту петуха стали десятки тысяч человек.

Петух Моррис просыпается каждое утро в 6 часов и своим пением будит всех в округе. У соседей закончилось терпение и они решили подать в суд.

"Это письма фанатов Морриса, они приходят со всего мира. Даже New York Times приезжали сюда", - рассказывает хозяйка.

Адвокат истцов заявил, что они не против петуха, но его можно изолировать, или завязать глаза, чтоб он не пел.

"Что мне с ним делать, я же ему не прикажу просыпаться тогда, когда я захочу", - комментирует собственница петуха.

Напомним, во Франции петух считается символом страны. Поэтому французы даже подписали целую петицию в защиту Морриса. Под ней подписались 155 тысяч человек.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции жара установила абсолютный исторический рекорд - 44,3 градуса.

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