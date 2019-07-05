В Верховном суде Гибралтара разрешили правительству задержать направлявшийся в Сирию танкер Grace 1 еще на две недели. Об этом в пятницу сообщило правительство Гибралтара в Twitter, передает Интерфакс.

"Генеральный прокурор Гибралтара получил распоряжение Верховного суда Гибралтара, продляющее задержание Grace 1 на 14 дней", - сообщает правительство Гибралтара.

Отмечается, что по действующим правилам власти Гибралтара могут задерживать суда на 72 часа, но чтобы продлить этот срок нужно получить судебное решение.

Суд решил санкционировать дальнее задержание, так как у него есть веские причины полагать, что это необходимо для соблюдения санкций ЕС по Сирии, отмечает правительство Гибралтара.

Танкер, по данным газеты Gibraltar Chronicle, поставлен на якорь, полиция и таможня проводят на нем следственные действия.

Членов экипажа опрашивают в качестве свидетелей, отмечает газета. Экипаж танкера состоит из 28 человек, в основном граждан Индии. Также в их числе есть граждане Украины и Пакистана.

До этого сообщалось, что власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял нефть в Сирию, и это является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии. По данным западных СМИ, судно отправилось в Сирию из Ирана. В связи с происшествием в МИД Ирана был вызван посол Великобритании в Тегеране.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель ранее заявлял, что Гибралтар задержал танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Власти Гибралтара, в свою очередь, заявили, что действовали по собственному усмотрению.

Ранее стало известно, что на задержанном британскими морпехами возле Гибралтара танкере оказались украинцы. По словам спикера правительства Гибралтара, всего на борту было 28 членов экипажа. Их допросили как свидетелей.

Также мы писали, что в Иране пригрозили захватить британский танкер, если Лондон не отпустит захваченное в водах Испании иранское судно.