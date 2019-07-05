Под Винницей спасли малыша, который едва не утонул, пока родители пировали. Видео
В Винницкой области спасли из воды 4-летнего малыша, пока взрослые пировали неподалеку.
Как отмечается в сюжете ТСН, взрослые в это время праздновали рядом в беседке.
"Увидел, что ребенок сам плавает, я думал он в маске, затем увидел, что он уже не двигается, я тогда сразу прыгнул в воду", - рассказывает спаситель.
Мальчик уже был синий и не дышал. Мужчина не растерялся и, говорит, сразу вспомнились школьные уроки оказания первой помощи.
По статистике спасателей, с начала сезона в Украине в воде погибло почти полтысячи человек, включая 64 ребенка.
Ранее "Страна" сообщала, как в Киеве в бассейне фитнес-клуба утонул посетитель.
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