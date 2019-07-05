В Винницкой области спасли из воды 4-летнего малыша, пока взрослые пировали неподалеку.

Как отмечается в сюжете ТСН, взрослые в это время праздновали рядом в беседке.

"Увидел, что ребенок сам плавает, я думал он в маске, затем увидел, что он уже не двигается, я тогда сразу прыгнул в воду", - рассказывает спаситель.

Мальчик уже был синий и не дышал. Мужчина не растерялся и, говорит, сразу вспомнились школьные уроки оказания первой помощи.

По статистике спасателей, с начала сезона в Украине в воде погибло почти полтысячи человек, включая 64 ребенка.

Ранее "Страна" сообщала, как в Киеве в бассейне фитнес-клуба утонул посетитель.

Еще мы публиковали видео из аквапарка в Ужгороде, где утонул мальчик.