В Вишневом Киевской области попрощались с парламентской гардеробщицей, которую зверски убили в поле. Об этом говорится в сюжете ТСН. Ее похоронили рядом с родными.

Жители села не могут поверить, что это произошло. Они боятся, что маньяк разгуливает где-нибудь в окрестностях.

"Веревка была профессионально связана, работал в перчатках. Раньше мы все никогда не боялись, шли через лес, через поле, тихо, спокойно", - рассказывает местная.

Напомним, днями под Киевом в поле между селами нашли мертвой парламентскую гардеробщицу. Ей было 66 лет. Пропавшую искали на протяжении нескольких дней: с тех пор, как она уехала на дачу и перестала отвечать на звонки. Нашли со следами насильственной смерти.

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