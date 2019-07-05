Евросоюз готов выделить Украине следующий транш макрофинансовой помощи только после парламентских выборов. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата пишет "Укринформ".

"На данный момент нет конкретной даты, когда будет выплачен следующий транш макрофинансовой помощи - а это около 500 миллионов евро. Некоторые необходимые для этого действия потребуют также парламентского вмешательства, поэтому Верховной Раде предстоит проголосовать по ряду вопросов. Это трудно сделать до парламентских выборов, но мы ожидаем, что это будет быстро сделано после них", - сказал европейский дипломат.

Кроме того, зависит выплата и от программ МВФ, который также ожидает завершения избирательного цикла в Украине.

По словам дипломата, пока нет никакой срочной необходимости в выплате такого транша, поэтому решение будет приниматься уже после выборов, вероятно в сентябре.

Напомним, в декабре прошлого года Украина получала от Еврокомиссии первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

В ЕС заявили, что для получения следующего транша Украина должна принять среднесрочный план реформирования Таможенной и Налоговой служб, а также ввести автоматическую проверку е-деклараций.