Спасатели предупреждают украинцев о резком ухудшении погоды в ночь на субботу
Сегодня, 5 июля, и до завтрашнего утра ожидаются сильные порывы ветра, а на западе страны - грозы.
Об этом предупреждает ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 5 июля и ночью 6 июля в Прикарпатье грозы, местами значительные дожди и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
В Киеве до конца суток 5 июля порывы ветра 15-18 м/с.
6 июля в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с.
Напомним, ранее синоптики предрекли жару до +30 и местами дожди с грозами на Ивана Купала.
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