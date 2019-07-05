Сегодня, 5 июля, и до завтрашнего утра ожидаются сильные порывы ветра, а на западе страны - грозы.

Об этом предупреждает ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 5 июля и ночью 6 июля в Прикарпатье грозы, местами значительные дожди и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

В Киеве до конца суток 5 июля порывы ветра 15-18 м/с.

6 июля в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, ранее синоптики предрекли жару до +30 и местами дожди с грозами на Ивана Купала.

Еще мы рассказывали, как в Ровенской области выпал град размером в куриное яйцо. Местные жители такие осадки видят впервые.