В субботу, 6 июля, в Шестом апелляционном административном суде рассмотрят иск Партии пенсионеров Украины к ЦИК о правомерности регистрации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили кандидатом в народные депутаты Украины по списку партии "Рух новых сил", передает Интерфакс-Украина.

По словам адвоката, члена партии Павла Богомазова, истец хочет отменить через суд постановление ЦИК от 29 июня в части регистрации Саакашвили для участия в парламентских выборах 21 июля.

Как считают в Партии пенсионеров, Саакашвили беспрерывно не проживал в Украине в течение 5 лет как ее гражданин, что является требованием к кандидату в депутаты.

Ранее сообщалось, что 29 июня во исполнение решения Верховного суда ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили".

Также мы писали, что 27 июня Верховный суд принял решение о закрытии производства о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

Напомним, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства. 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.