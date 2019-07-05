Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему, организованную одним из вице-премьер-министров страны, позволяющую чиновникам коммунальных предприятий Винницкой области присваивать государственные деньги.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе досудебного следствия, начатого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также были связаны с вице-премьером, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области.

Злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, ценах на материалы и заработной плате работников, фиктивно оформленных на предприятиях.

СБУ провела обыски в офисах коммунальных предприятий и фирм, задействованных в противоправной схеме, расположенных в Виннице, Киеве и Полтаве. Правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использования техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к созданию и реализации противоправного механизма.

СБУ не называет фамилию вице-премьера. Но стоит отметить, что родом из Винницы в правительстве только один вице-премьер Владимир Кистион. Один из ближайших соратников премьер-министра Владимира Гройсмана. В это времена когда Гройсман был мэром Винницы, Кистион был у него первым замом.

На досрочных выборах в Раду Кистион баллотируется по 11 округу в Виннице как самовыдвиженец.

Фото: ssu.gov.ua

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