Курс доллара продолжать падать. 5 июля торги на межбанке закончились просадкой доллара на 14,5 копеек, в рамках 25,67-25,68 грн./$. Об этом сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Всего за неделю доллар упал на 50 копеек, передает UBR.ua.

Отмечается, что как правило в пятницу идет вялая валютная торговля. Однако сегодня были зафиксированы вторые за неделю рекордные торги — объемом свыше $300 млн.

По данным издания, валюту продавали не только украинские корпорации-экспортеры, но и иностранные компании, которые стали заранее готовиться к новым размещениям гривневых гособлигаций Минфина, намеченным на 9 июля.

"Нерезиденты активно продавали доллар через Ситибанк. Вчера он не учувствовал в торгах потому, что не работает на условиях tom (с поставкой на следующий день). Сделки шли только в этом режиме из-за выходного в США. А сегодня Ситибанк активно продавал — был ключевым игроком", — отметил UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Больше всего в этот день скупил Нацбанк. Он 4 или 5 раз выходил на межбанк и совокупно приобрел более $100 млн. Казначеи высчитали, что без его появления гривна уже сегодня оказалась на отметке 25,0 грн./$.

"Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стало преобладание валютного предложения над спросом. Как на межбанке, так и на наличном рынке. Преобладание было усилено несимметричной рабочей неделей в США и Украине и частично смягчено регулятором, продолжающим систематически откупать валюту в резервы", — описал ситуацию Олег Куринной.

Оценивая сегодняшнюю активность иностранцев на межбанке, эксперты спрогнозировали крупное размещение Минфина 9 июля — на 8-10 млрд. грн.

"Инвестфонды ожидают решения американского Федрезерва по снижению его ставок, предвкушают уменьшение доходностей. Потому активнее идут на развивающиеся рынки, и наш в том числе, чтобы зарабатывать. Отсюда такая активность на украинском валютном рынке", — уверен Василий Невмержицкий.

Кстати, выкупая доллар нерезидентов уже несколько дней подряд, Нацбанк серьезно увеличил ликвидность на финансовом рынке. Гривны на рынке хоть отбавляй.

"Гривневого ресурса предостаточно. Ставки по кредитам overnight опустились с 16-17% до 12-13%", — уточнил Невмержицкий.

На наличном рынке доллар перестал дешеветь. Люди кинулись скупать валюту на низком курсе: говорят, что активнее всего берут в аграрных регионах. Фермеры продают зерно крупным зернотрейдерам, а вырученную гривну вкладывают в доллар.

"На оптовом наличном рынке цены закрепились на уровне 26,77-26,82 грн./$, и не опускаются вслед за межбанком. Разница между наличкой и безналом превышает 10 копеек — это очень много. Но ничего не поделать, люди стали покупать валюту", — отметил Невмержицкий.

В банковских обменниках средний курс продажи доллара людям закрепился в рамках 25,85-26,0 грн./$. Минимальный рухнул на 25,74 грн./$, максимальный — на 26,30 грн./$. При этом выкуп валюты у населения производится в рамках 25,50-25,85 грн./$.

В понедельник валютные распродажи на межбанке могут продолжится. Банкиры прогнозируют разные курсовые диапазоны — от 26,65-26,80. Ждут, что иностранцы продолжат продавать доллар под покупку ОВГЗ. Рассчитывают, что задавать тон на рынке продолжит Национальный банк. Именно он будет диктовать рынку цену доллара.

Ранее сообщалось, что банкиры раскрыли причины обвала доллара ниже 26 грн/$.

Также мы писали, что Нацбанк укрепил гривню по отношению к доллару до уровня апреля 2018 года.