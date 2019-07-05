Верховный Суд Украины подтвердил свое решение о правомерности отказа ЦИК в регистрации кандидатом на парламентских выборах действующего нардепа Александра Онищенко. Об этом сообщает сайт Судебной власти Украины.

Отмечается, что истец просил отменить постановление ЦИК, которым ему отказано в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года и обязать ЦИК зарегистрировать его кандидатом в депутаты.

Как сообщается, Верховный Суд уже рассматривал аналогичное дело по иску Онищенко и в своем решении от 25 июня 2019 года по делу № 855/152/19 отказал в удовлетворении исковых требований. Истец повторно обратился в суд с данными исковыми требованиями, предоставив дополнительные доказательства. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

В качестве доказательств Онищенко предоставил решение Правления Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины" и протоколы заседаний Правления этой общественной организации. Суд отклонил их, поскольку в понимании статьи 37 Закона Украины "О физической культуре и спорте" они не являются документами, подтверждающими его статус в качестве участника официальной делегации национальной сборной команды по конному спорту для участия в конкретных соревнованиях.

Суд также отклонил ссылку истца о пребывании его в статусе заявителя в процессе международной защиты и отметил, что то обстоятельство, что истец из-за конфликта политических взглядов был вынужден покинуть Украину и просить в другой стране международной защиты по экономическим мотивам не может быть признан уважительным основанием его выезда за границу и не является смягчающим обстоятельством, поскольку свидетельствует о наличии у него конфликта именно с государством.

Данное обстоятельство само по себе уже свидетельствует о невозможности регистрации такого лица кандидатом и определена в Законе Украины "О выборах народных депутатов Украины" как основание для отмены такой регистрации.

Напомним, ЦИК отказала в регистрации Онищенко, выдвинутого Социалистической партией Украины в одномандатном избирательном округе №93 (Киевская область), поскольку он не проживал в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения выборов.

Онищенко подал в суд на данное решение, так как он указал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". В подтверждение Онищенко предоставил письмо от ОО "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

21 июня Шестой апелляционный административный суд принял эти аргументы и удовлетворил ходатайство, обязав ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в нардепы. Но после этого ЦИК повторно отказала ему в регистрации.