В сети появилось видео сегодняшней стрельбы на Бессарабской площади в Киеве, во время которой один из покупателей супермаркета воспользовался пистолетом в результате конфликта. Видео опубликовано Информатором.

Видео: YouTube/informator.ua

По данным издания, двое мужчин в алкогольном опьянении общались с одной и той же девушкой в магазине и в какой-то момент между ними разгорелся конфликт. Они устроили драку, которую пресекли охранники супермаркета. И когда эмоции подутихли, то в ситуацию вклинился уже известный местный бродяга с палочкой, решивший проучить горе-кавалеров.

Отдав трость своим друзьям, мужчина начал идти в атаку на одного из участников драки. Тот в свою очередь пытался напугать оппонента и снял футболку, но разъяренный оппонент продолжил наступление. Остановить его смог только выстрел: мужчина достал пистолет и нажал курок, совершив залп в воздух. После этого ситуация сошла на нет и оба участника инцидента разошлись в разные стороны.

Как сообщили правоохранители, в супермаркете была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Парень начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся. В результате инцидента никто не пострадал.

Следователи опрашивают свидетелей и очевидцев конфликта, а оперативники изымают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Киеве иностранцы открыли стрельбу в кафе.

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