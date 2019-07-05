"Укргаздобыча" продемонстрировала в прошлом году низкие показатели по добыче газа, так как компании не выдавали лицензии на новые месторождения. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, пишет "Укринформ".

"Истощенность месторождений Укргаздобычи оставляет сейчас 85%. Для того чтобы добывать больше газа, государственной компании нужны новые месторождения, новые лицензии... Причина, почему нас блокировали, - это коррупция. В Украине это работает очень просто: определенные политики раздают лицензии, а потом идут к нашим западным коллегам с целью их перепродажи. Там им говорят, что краденое не покупают, они возвращаются в Украину. Но все равно лицензии нам не выдают", - сказал Коболев.

Между тем, за 2018 год в Украине было добыто 21 млрд кубометров газа (в 2017 году – 20,5 млрд кубометров). На заседании правительства 13 февраля Гройсман заявил, что Укргазодобыча провалила план по добыче топлива.

В то же время в Нафтогазе утверждают, что Укргаздобыче удалось компенсировать естественное падение добычи и достичь за 2015-2018 годы суммарного увеличения добычи (включительно с компенсацией естественного падения) в 5,35 млрд кубометров.

Также мы писали, что министр энергетики и топ-менеджер Нафтогаза устроили перепалку в Facebook из-за добычи газа. Она увенчалась вызовом на бой без правил.