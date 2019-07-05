В пятницу, 5 июля, российские пограничники не пустили нардепа из "Оппозиционного блока" Михаила Добкина в РФ. Об этом сам Добкин написал на своей странице в Facebook.

"Вот такие дела. Но мы и не такое переживали! Прорвемся", - написал Добкин и прикрепил пост, в котором содержалась информация о том, что его не пустили в РФ.

5 июля Михаил Добкин хотел на мотоцикле "впервые проехать по дорогам РФ". На въезде в Белгородскую область нардепа развернули, сфотографировав его в профиль и анфас и взяв отпечатки пальцев.

Скриншот: t.me/ntnzn

Напомним, против Михаила Добкина, как и против других депутатов "Оппозиционного блока" не поддержавших в 2018 году объединение Юрия Бойко и партии "За життя" Медведчука и Рабиновича Россия в декабре прошлого года ввела санкции.

Подробнее об этом можно прочитать здесь.