В пятницу, 5 июля, около поселка Джубга Краснодарского края в Черном море перевернулось прогулочное судно, в результате чего погибли двое пассажиров, передает РИА Новости.

Сообщается, что на борту находились 43 человека, 37 из них были успешно доставлены на берег.

"Предположительно, на борту катера находились 43 человека. 37 человек доставлены на берег. По информации очевидцев, проходящими водными судами остальные шесть человек также были доставлены на берег. Организована работа по установлению их местонахождения", – сообщил представитель МЧС, при єтом не упомянув о погибших.

Он уточнил, что на место прибыли подразделение "Кубань-Спас" и спасатели пляжа.

По данным директора пляжа, рядом с которым произошло ЧП, Андрея Андреева, его причиной стал перегруз корабля. Именно он сообщил о гибели отдыхающих.

"Это корабль "Атолл". В районе Голубой бухты он перевернулся. Вся техника, которая была, я ее отправил на спасение. Двое погибших. С перегрузом. Около 30 человек было на борту. Точно не скажу, может, больше. Моя техника, которая спасала людей, забрала. Посадили на борт 25 человек как минимум. Возможно, больше. С ними привезли еще двоих (погибших). На любой технике нельзя возить больше 12 человек, чтобы вы понимали, для прогулочных – не более 12", – поделился он.

Кроме того, сообщается о пострадавших. По разным данным СМИ, одной или двум женщинам потребовалась реанимация.

Как сообщили в экстренных службах, на борту находились четверо несовершеннолетних. Происшествие случилось в 100 метрах от берега. Известно, что прогулочных катамаран принадлежал частному лицу.

Видео: YouTube/Страна.ua

Ранее сообщалось, что у берегов Норвегии терпит бедствие уже второе судно.

Также мы писали, что в Балтийском море сухогруз столкнулся с пассажирским судном. Ранены 15 человек.