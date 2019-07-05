В среду, 3 июля, в возрасте 100 лет в Хайфе умерла самая старая участница правозащитного движения в СССР Мальва Ланда. Об этом со ссылкой на ее сына Алексея Германова сообщил в Facebook режиссер Николя Милетич.

Мальва Ланда была геологом, диссидентом и антивоенным активистом. Она - участница правозащитного движения в СССР и член Московской Хельсинкской группы с момента ее основания в 1976 году.

Родилась Ланда в Одессе 4 августа 1918 года. С 70-ых годов она активно занималась правозащитной деятельностью, в том числе, помощью политзаключенным. В ноябре 1976 года вместе с Татьяной Ходорович публично выступила в защиту Василия Стуса. В советское время Мальва дважды была в ссылке – в Сибири и в Казахстане.

После распада СССР Мальва Ланда продолжила участвовать в правозащитной и политической деятельности, критикуя, в частности, войну в Чечне. В марте 2010 года подписала обращение российской оппозиции "Путин должен уйти".

В 2015 году переехала в Израиль, жила с сыном в Хайфе. Последние годы она из-за болезни была прикована к постели.

Скриншот, фото: Facebook/ Myroslav Marynovych

Напомним, умер 105-летний аниматор Милтон Квон, создавший легендарные мультфильмы Disney.

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