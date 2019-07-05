Чешские археологи в Египте нашли старейший текст древнеегипетском песни о любви в погребальной комнате верховного жрица Инти, передает ТАСС.

По словам пражского ученого-египтолога Бржетислава Вахалы, эта находка уникальна, поскольку раньше считалось, что египтяне составляли только религиозные и научные тексты.

Кроме того, находка вызывает интерес еще и тем, что любовная песня находилась в саркофаге жреца, который считался жестоким.

Песня была сложена более 4300 лет назад. Ее расшифровка заняла более года. Помимо чешского языка, песню еще перевели на английский, французский и немецкий языки.

Кроме нее в погребальной комнате нашли религиозные и научные тексты, выбитые на ее станах, каменных досках и пергаменте. Эти тексты содержали данные о знаниях древних египтян и рецепты по изготовлению снадобий для лечения болезней.

Местонахождение погребальной комнаты верховного жреца Инти было установлено в 2000 году, работы по ее открытию и изучению продолжались несколько лет.

Ранее сообщалось, что в Египте археологи обнаружили склеп с тремя десятками мумий взрослых и детей.

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