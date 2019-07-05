Режиссера-документалиста Олега Сагана, обвиняемого в покушении на территориальную целостность Украины, 5 июля выпустили из Лукьяновского СИЗО.

Ранее "Страна" уже писала о том, что 4 июля Соломенский суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката Светланы Новицкой об изменении меры пресечения и выпустил обвиняемого под залог в 80 тыс. грн.

Однако в 11:00, когда ожидался выход Олега Сагана из тюрьмы, его не выпустили. Как сказали адвокату Савицкой, деньги из банка не поступили.

"И это при том, что в течение часа оплата приходит из любого киевского банка. Тем более, что нардеп Вадим Новинский перевел деньги еще вчера", - прокомментировала "Стране" ситуацию жена Сагана Галина.

Уполномоченной ОБСЕ Елене Бережной вместе с адвокатом Светланой Новицкой пришлось срочно ехать в банк, чтобы взять справку об оплате.

"Они просто издеваются над нами и над нашим подзащитным. Платежка им передана около 12:00. Все документы о его выпуске оформлены. Мы более 5 часов стоим под тюрьмой. Звонили и.о. начальника СИЗО. Он успокаивает: "Мы уже пошли за ним, уже подняли его". Но Олега так и нет. Родственники, друзья, другие встречающие стоят, тут даже сесть не на что", - сообщала в 16:25 Новицкая.

На самом деле, до 17:00 никто никуда не ходил. Вот что сам Олег Саган пояснил в эксклюзивном комментарии "Стране": "Оперативники всегда дают команду задержать, "заволынить", "протянуть" и обмануть. Это технология".

По мнению режиссера, подобное поведение можно объяснить желанием сделать банальную подлость. В целом же, Саган полагает, что такие поведенческие нормы противоречат офицерской чести.

"Ну что говорить, если они приезжают к начальству сына, и наговаривают на него, в итоге чего его последовательно увольняют в течение полугода с трёх работ… Если они приезжают к сыну и наговаривают на его жену, а жене – на него… Эти "мужественные офицеры" ведут себя как последние склочницы. И эти технологии не что иное, как банальные "бабьи подлости". Не удивлюсь, если такие поведенческие номы прописаны у них в виде инструкций. Мужская, а тем более, офицерская честь отсутствуют напрочь. Чего не скажешь о журналистах "Страны". Низкий поклон вашему изданию, отслеживающему судьбы политзаключённых. Буду молиться за вас всегда", - сказал Олег Саган.

Скриншот: Facebook/ Ruslan Kotsaba

Историю ареста и содержания в СИЗО Олега Сагана "Страна" подробно описывала в материале "Крик о помощи. Украинский режиссер, сидящий в одном СИЗО с Вышинским, написал о пытках в тюрьме".

О том, в какой обстановке проходили предыдущие заседания суда по делу Олега Сагана, мы писали в репортажах "Режиссера Олега Сагана из суда увезли неизвестные. Полицейские отдали им честь", а также "Подробности похищения режиссера из зала суда" и "Под присмотром и давлением С14 режиссера Олега Сагана оставили в СИЗО".