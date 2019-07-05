Председатель Верховной Рады Андрей Парубий распорядился провести 11 июля внеочередное пленарное заседание парламента. Как сообщили в пресс-службе аппарата Верховной Рады Парубий подписал соответствующее распоряжение по требованию 158 народных депутатов согласно ст.19 регламента парламента.

Отмечается, что на этом заседании будут рассмотрены следующие вопросы: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней (малолетнего), несовершеннолетнего (несовершеннолетней) и лица, не достигшего половой зрелости (№6449 от 16.05.2017); проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего (№6607 от 21.06.2017).

Эти законопроекты предусматривают создание единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей. А также вводит химическую кастрацию педофилов. Это введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени.

Напомним, 5 июля Парубий предложил инициаторам внеочередного пленарного заседания парламента провести его в следующий четверг, 11 июля, в промежутке между утренним и вечерним заседаниями.

Ранее сообщалось, что в Раде дали старт созданию реестра педофилов.

Также мы писали, что в Раде предложили внести в Уголовный кодекс норму о химической кастрации педофилов.