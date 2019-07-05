В воскресенье, 7 июля, партия "Слуга народа" будет проводить третий этап своего предвыборного съезда, чтобы иметь возможность исключить из своего избирательного списка отдельных кандидатов в народные депутаты на парламентских выборы 21 июля, передает Интерфакс-Украина.

"В субботу, 6 июля, у делегатов запланировано много встреч с избирателями, поэтому принято решение провести третий этап съезда в воскресенье, 7 июля. На следующий день партийные юристы обратятся с представлением в ЦИК об отмене регистрации отдельных кандидатов из списка в общегосударственном округе", - сообщила агентству в пятницу руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук.

Ранее сообщалось, что финальный съезд партии "Слуга народа", во время которого будет окончательно отфильтрован список кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду состоится в субботу, 6 июля.

Ранее сообщалось, что до 8 июля партия "Слуга народа" может очистить свои списки кандидатов в народные депутаты, если от украинцев поступит информация об их неблагонадежности. Такое заявление сделал глава политсилы Дмитрий Разумков.

Также мы писали, что глава Офиса президента Андрей Богдан прикинул, сколько нардепов от "Слуги народа" будут брать взятки.