Няня одного из детей украинской певицы Екатерины Бужинской злоупотребляла на рабочем месте и давала ребенку успокоительные. Об этом Бужинская написала в Facebook.

"Друзья! Хелп! Если бы вы узнали, что няня злоупотребляет на рабочем месте и дает успокаивающие лекарства маленькому ребенку, чтобы он спал… Что бы вы с ней сделали?", - обратилась она к своим подписчикам.

Изданию Limе певица отказалась подробнее рассказывать о ситуации, однако из комментариев под ее постом ясно, что речь о женщине, которая работала лишь с одним ребенком из семьи. Отметим, что Бужинская - мать двойняшек, которые родились 27 декабря 2016 года.

Также певица рассказала, что уже выгнала няню и опубликовала ее фото. О том, жаловалась ли она правоохранителям, не сообщается.

Скриншоты, фото: Facebook/ Екатерина Бужинская

Напомним, в Харькове суд на три года посадил няню, которая избивала девочку с ДЦП.

Также мы писали, что в Турции арестовали няню из Украины за издевательства над ребенком.