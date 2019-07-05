В украинской Премьер-лиге назвали имена лучших футболистов и тренеров по итогам сезона 2018-2019. Рейтинг опубликован на официальном сайте УПЛ.

По итогам голосования, проведенного УПЛ, лучшим игроком сезона признан вингер "Динамо" Виктор Цыганков, а лучшим тренером - Паулу Фонсека, который привел "Шахтер" к чемпионству. Кроме того, были названы лучший голкипер, лучший молодой футболист, а также лучший арбитр сезона.

Лучший футболист

Виктор Цыганков ("Динамо") 2. Тайсон ("Шахтер") 3. Жуниор Мораес ("Шахтер")

Лучший вратарь

Андрей Пятов ("Шахтер") Юрий Панькив ("Александрия") Никита Шевченко ("Карпаты" / "Заря")

Лучший тренер

Паулу Фонсека ("Шахтер") Владимир Шаран ("Александрия") Александр Хацкевич ("Динамо")

Лучший молодой футболист

Виталий Миколенко ("Динамо") Марьян Швед ("Карпаты") Николай Шапаренко ("Динамо")

Лучший арбитр

Анатолий Абдула (Харьков) Юрий Можаровский (Львов) Константин Труханов (Харьков)

Ранее сообщалось, что названа дата старта нового футбольного сезона Украинской Премьер-лиги.

Также мы писали, что в Премьер-лигу Украины по футболу вышла команда из села с населением 1600 человек.