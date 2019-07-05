В УПЛ определили лучших футболистов и тренеров минувшего сезона
В украинской Премьер-лиге назвали имена лучших футболистов и тренеров по итогам сезона 2018-2019. Рейтинг опубликован на официальном сайте УПЛ.
По итогам голосования, проведенного УПЛ, лучшим игроком сезона признан вингер "Динамо" Виктор Цыганков, а лучшим тренером - Паулу Фонсека, который привел "Шахтер" к чемпионству. Кроме того, были названы лучший голкипер, лучший молодой футболист, а также лучший арбитр сезона.
Лучший футболист
- Виктор Цыганков ("Динамо")
- 2. Тайсон ("Шахтер")
- 3. Жуниор Мораес ("Шахтер")
Лучший вратарь
- Андрей Пятов ("Шахтер")
- Юрий Панькив ("Александрия")
- Никита Шевченко ("Карпаты" / "Заря")
Лучший тренер
- Паулу Фонсека ("Шахтер")
- Владимир Шаран ("Александрия")
- Александр Хацкевич ("Динамо")
Лучший молодой футболист
- Виталий Миколенко ("Динамо")
- Марьян Швед ("Карпаты")
- Николай Шапаренко ("Динамо")
Лучший арбитр
- Анатолий Абдула (Харьков)
- Юрий Можаровский (Львов)
- Константин Труханов (Харьков)
Ранее сообщалось, что названа дата старта нового футбольного сезона Украинской Премьер-лиги.
Также мы писали, что в Премьер-лигу Украины по футболу вышла команда из села с населением 1600 человек.
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