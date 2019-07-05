В Евросоюзе надеются, что Украина в скором времени вернет статью о незаконном обогащении и продолжит двигаться по пути реформ после завершения парламентских выборов. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата пишет "Укринформ".

"Этот год является годом выборов, поэтому мы надеемся, что Украина продолжит двигаться по пути реформ уже при новом руководстве, после парламентских выборов 21 июля. По нашим наблюдениям, победа президента Зеленского на выборах произошла в большой мере по причине запроса на реформы, который имеет народ Украины, запроса на борьбу с коррупцией, что, очевидно, является ключевым по важности вопросом и для нас также", - сказал дипломат.

Также он отметил, что в Европе видят прогресс в формировании антикоррупционных структур, в частности, в создании Высшего антикоррупционного суда и в отборе судей.

"Мы ожидаем, что Украина возобновит уголовную статью за незаконное обогащение и обеспечит эффективное судопроизводство над теми, кто отвечает за случаи мошенничества вокруг ПриватБанка. Это еще один важный знаковый показатель в наших отношениях", - отметил дипломат.

Напомним, главы Европейского Совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также верховный представитель Европейского Союза Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан прибудут в Киев для участия в 21-м саммите "Украина - ЕС" 8 июля.

Также мы писали, что среди основных тем на саммите будет: выполнение Минских соглашений, ситуация в Азовском море и дополнительные меры по поддержке этого региона, предоставление российского гражданства украинцам на временно оккупированной территории Донбасса и будущие приоритеты в отношениях между Украиной и ЕС.