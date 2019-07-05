В среду, 3 июля, украинские правоохранители задержали на границе с Россией сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как утверждают в ГПУ, мужчина был завербован российской разведкой еще в 2014 году, когда он ездил в РФ. Подозреваемый работал на предприятии оборонно-промышленного комплекса, поэтому его склонили к сбору и передаче военной информации, которая затем, по версии следствия, использовалась для подрывной деятельности против Украины.

За денежное вознаграждение украинец собирал и передавал данные о принадлежности к воинским частям, а также о количестве и состоянии украинской военной техники, которая поступала на ремонт.

Во время задержания 3 июля шпион хотел выехать из Украины в Россию. У него изъяли flash-носители и мобильные телефоны с информацией, которую тот, по данным ГПУ, должен был передать в Воронеже сотруднику российской военной разведки.

Мужчину подозревают в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Суд назначил залог в размере 1,7 миллиона гривен.

По информации пресс-службы СБУ, подозреваемый работал на одном из предприятий "Укроборонпрома" и был задержан на пути в Воронеж.

"Работник одного из предприятий государственного концерна "Укроборонпром", житель Запорожья был завербован в 2014 году на временно аннексированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ на основе материальной заинтересованности и поддержки идей "русского мира", - выяснили оперативники.

Также сообщается, сто Во время задержания у агента обнаружили и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD) с материалами разведывательного характера. Также во время обыска квартиры задержанного была обнаружена и изъята компьютерная техника и носители информации, которые использовались для обработки, хранения и передачи разведданных, а также средства связи с иностранной стороной.

Как считают оперативники, собранные разведданные он посылал по отработанным ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналам электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и аннексированного Крыма.

В данный момент злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Продолжается досудебное следствие.

Видео: YouTube/Служба безпеки України

Напомним, в ВСУ подтвердили сообщения о подозрениях в шпионаже высокопоставленного офицера штаба Командования.

Также мы писали, что СБУ отчиталась, что в Харькове поймала завербованного Россией шпиона.