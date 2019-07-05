Следователи Госбюро расследования получили документы, на основании которых проверяется факт снятия с банковских счетов экс-президентом Петром Порошенко $34 млн наличными.

Об этом "Стране" сообщил директор ГБР Роман Труба, комментируя информацию юриста Андрея Портнова о том, что начиная с 17 мая бывший глава государства на протяжении месяца снимал наличными суммы, эквивалентные $1-2 млн в принадлежащем ему "Международном инвестиционном банке".

По словам Трубы, соответствующие процессуальные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по мотивам сделки о продаже завода "Кузня на Рыбальском", оформленной между Порошенко и Сергеем Тигипко. В Госбюро эту операцию рассматривают на предмет вероятного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Ранее "Страна" писала, что Печерский райсуд Киева выдал санкцию Государственному бюро расследований Украины на изъятие необходимые документации в "Международном инвестиционном банке" в рамках расследования дела против Порошенко по мотивам сделки по купле-продаже ЧАО "Завод" Кузня на Рыбальском". В интервью нашему изданию директор ГБР Роман Труба не исключил, что в ближайшей перспективе его подчиненные будут выходит в суд, требуя наложения арестов на завод "Кузня на Рыбальском" и телеканала "Прямой".