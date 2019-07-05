Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия экс-гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Окружного суда Варшавы.

Ранее Вишневский был арестован в Польше по запросу России. По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Ранее суд арестовал Вишневского заочно и объявил его в международный розыск. По данным Следкома, еще в 2016 году покинул Россию и жил в Испании.

"По делу Вячеслава В. (польское законодательство не позволяет называть полной фамилии участников следственных и судебных действий - прим. ред.) информируем, что окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи разыскиваемого Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Это постановление было обжаловано адвокатом Вишневского. "Апелляционный суд Варшавы не удовлетворил жалобы и оставил в силе обжалованное постановление, которое таким образом вступило в законную силу", - уточнили в Окружном суде.

Суд передал дело министру юстиции, который примет окончательное решение об экстрадиции.

Напомним, что смертльный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

Ранее "Страна" писала о том, что сгоревший в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" был построен без разрешения.