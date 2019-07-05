В пятницу, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский в Краматорске представил нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко и заявил, что члены его семьи живут на неподконтрольной территории Донецкой области. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

При этом Зеленский подчеркнул, что на неподконтрольной территории живут такие же украинцы, между тем, отметив, что с братом Павел Кириленко не общается "из-за политических разногласий".

"Я уже видел информацию о том, что якобы брат Павла работает в "ДНР", служит и так далее. Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. Естественно, у Паши там семья, там родители его и там брат. Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, никуда не хотят переезжать, хотя Павел им предлагал. Что касается брата, то я знаю, что для него это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость это сказать. С братом он не общается из-за политических разногласий", - сказал президент на русском языке.

По словам Зеленского, новый губернатор Донецкой области покинул неподконтрольную территорию сам и сразу же после ее захвата. После этого она стал работать в Украине.

"Из-за войны на Донбассе много разбитых семей. Павел – такой же украинец, как и мы. И попрошу не делить нас на "своих" и "чужих", людей, которые сегодня на временно оккупированных территориях. Они такие же украинцы, дефектов у них нет", - сказал Владимир Зеленский.

Кириленко поблагодарил президента Зеленского за доверие и подчеркнул, что все поставленные перед ним задачи будут выполнены.

"Я уверен в плодотворном сотрудничестве с правоохранительными органами, с органами местного самоуправления, с райгосадминистрациями, а также с объединенными территориальными громадами после того, как они будут созданы", - заявил Кириленко.

Напомним, Павлу Кириленко 33 года. Он - подполковник юстиции, был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона (с сентября 2017 года). В 2008-м окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре.

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