В Любече Черниговской области произошла стычка между нардепом группы "Воля народа" и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и главой объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком. Об этом сообщает UA Чернигов.

Уточняется, что сначала между мужчинами возникла словесная перепалка: Микитась ругался и угрожал Пинчуку тюрьмой. Председатель ОТГ позвонил в полицию. После этого между мужчинами произошла потасовка, в результате которой Микитась отобрал у Пинчука мобильный телефон и бросил его в стену.



По словам пресс-секретаря ГУНП в Черниговской области Юлии Ковтун, на вызов приехали сотрудники полиции, они установили свидетелей происшествия.

В свою очередь Государственное бюро расследований сообщило о начале досудебного расследования уголовного производства по факту совершения хулиганских действий народным депутатом.

Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой. Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия для надлежащей фиксации совершенного правонарушения.

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