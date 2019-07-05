Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) в пятницу, 5 июля, вышла в четвертый раунд Уиблдонского турнира. Об этом пишет "Укринформ".

Украинская спортсменка обыграла швейцарскую теннисистку Викторию Голубич. Поединок продолжался 1 час 36 минут. Результат матча - 7:5, 6:3.

В четвертом круге Даяна проведет поединок за четвертьфинал с китаянкой Шуай Чжан (50), которая обыграла опытную Каролин Возняцки из Дании (19) - 6:4, 6:2.

Отметим, что призовой фонд Уибмлдона составляет 15 млн 477 тыс фунтов.

Также мы писали, что украинка Свитолина после двухчасового поединка вышла в четвертый круг Уимблдона.