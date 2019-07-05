Курс украинской валюты на межбанке в пятницу, 5 июля, укрепился до 25,66 грн/$1 с 25,805 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 25,64-25,68 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 8 июля официальный курс 25,711361 грн/$1.

По информации Национального банка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 5 июля укрепился до 25,7259 грн/$1 с 25,8987 грн/$1.

Кроме того, НБУ повысил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 8 июля до 25,711361 грн/$1 по сравнению с 25,870835 грн/$1 на 5 июля 2019г.

Ранее сообщалось, что банкиры считают, что гривня продолжит укрепляться в краткосрочной перспективе.

Также мы писали, что в день независимости США курс гривни к доллару на украинском межбанке укрепился ниже 26.