В аннексированном Крыму интернет-провайдеры ограничивают доступ к четырнадцати информационным ресурсам из Украины. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"По состоянию на конец июня 2019 года провайдеры не дают доступ минимум к 19-ти сайтам, которые свободно работают в Украине: "Цензор.нет", "След.нет", "UAinfo", "5 канал", "Фокус", "Главное", "Депо", "Українська правда", "РБК", "Укрінформ", "Левый берег", "Главком", "Зеркало недели", "Стрічка", - говорится в сообщении.

Также пользователям недоступны соцсети и мессенджеры LinkedIn и Telegram, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и Хизб ут-Тахрир.

Крымская правозащитная организация проводила мониторинг 10 провайдеров в мае-июне 2019 года в девяти крымских населенных пунктах. Сообщается, что у 9 из 10 операторов заблокирован сайт канала "112 Украина", а у трех - площадка общественного объединения "Крымская солидарность".

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине заблокировали еще один крупный российский сайт.

Также мы сообщали, что в Казахстане 9 мая неожиданно заблокировали соцсети и ряд СМИ