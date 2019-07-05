Министерство юстиции Украины обновило Правила внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний. Об этом пишет "Юрлига".

Соответствующий приказ от 13 июня 2019 года № 1756/5 Министерство зарегистрировало на следующий день, он вступит в силу с момента его опубликования.

Так, в соответствии с актуализированными правилами, теперь нельзя будет применять меры физического влияния, специальные средства и огнестрельное оружие к женщинам во время медицинских обследований, схваток, родов и после рождения ребенка.

В определенных УИК случаях применение мер физического влияния, специальных средств и огнестрельного оружия к таким лицам разрешается исключительно с разрешения врача.

В Правилах обновлен второй раздел, в котором устанавливается, кроме основных прав и обязанностей осужденных в учреждениях исполнения наказаний, правовой статус осужденных. В разделе определяется, что осужденные пользуются всеми правами человека и гражданина, предусмотренными Конституцией, за исключением ограничений, определенных Уголовно-исполнительным кодексом (УИК), законами Украины и установленных приговором суда.

Правовой статус осужденных определяется законами Украины, а также УИК, исходя из порядка и условий исполнения и отбывания конкретного вида наказания. Правовой статус осужденных иностранцев или лиц без гражданства определяется законами, а также международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой. Дискриминация осужденных по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, места жительства, по языковым или другим признакам запрещается.

Осужденные будут иметь право также на свободный выбор и допуск священнослужителя для отправления религиозных таинств и обрядов, за исключением ограничений, предусмотренных УИК.

Осужденные иностранцы будут иметь право поддерживать связь с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями своих государств. Лица без гражданства, а также граждане государств, не имеющих дипломатических представительств или консульских учреждений в Украине, - с дипломатическими представительствами государства, которое взяло на себя охрану их интересов, или международными органами или организациями, осуществляющими их защиту.

Телефонные разговоры будут проводиться за счет осужденного под контролем представителя администрации учреждения исполнения наказаний в течение дня в свободное от работы время и вне времени, предусмотренного для принятия еды и непрерывного сна. При необходимости и по согласованию с администрацией учреждения исполнения наказаний телефонный разговор может быть предоставлен в любое время.

Для получения медицинской помощи, если такая помощь не может быть предоставлена медицинской частью (больничным заведением), при наличии соответствующего заключения врача этой части осужденным, содержащимся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, участках социальной реабилитации исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания и участках социальной реабилитации исправительных колоний среднего уровня безопасности и воспитательных колониях, разрешаются кратковременные выезды за пределы колонии на территории Украины в порядке, определенном Инструкцией о порядке предоставления осужденным кратковременных выездов за пределы учреждений исполнения наказаний.

Осужденным женщинам, которые добросовестно относятся к труду (в случае его наличия) и придерживаются требований режима, постановлением начальника исправительной колонии по согласованию с наблюдательной комиссией разрешат проживать за пределами исправительной колонии на время освобождения от работы по беременности и родам, а также до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Осужденные женщины, которые забеременели или родили детей во время отбывания наказания (кроме осужденных к лишению свободы на срок более 5 лет за умышленные тяжелые и особо тяжелые преступления), у которых есть семья или родственники, которые дали согласие на совместное с ними проживание или которые имеют возможность самостоятельно обеспечить надлежащие условия для воспитания ребенка, по предоставлению администрации учреждения исполнения наказаний и наблюдательной комиссии освобождаются судом от отбывания наказания в пределах срока, на который согласно закону женщина может быть освобождена от работы в связи с беременностью, родами и до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Напомним, недавно был изменен перечень информации, которую можно получить из реестра осужденных и взятых под стражу.

Также мы писали, что ЕСПЧ призвал Украину досрочно освободить пожизненно осужденных.