Ситуация, которая сложилась в Украине и вокруг нее является первым пунктом обсуждения во время диалога НАТО с российскими представителями. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йонс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета НАТО-Россия, передает Укринформ.

"Сегодня мы обсудили три темы: Украину, ДРМСД, а также прозрачность и уменьшение рисков. Украина остается первым пунктом наших обсуждений. Мы обсудили ситуацию по безопасности на Востоке Украины, недостаточный прогресс в выполнении Минских соглашений и напряжение в Азовском море и вокруг него. Союзники по НАТО призвали освободить украинских моряков и корабли, которые Россия захватила в прошлом ноябре. По этим вопросам у НАТО и России остаются фундаментальные разногласия", - подчеркнул генсек.

Он отметил, что встреча в формате Совета НАТО-Россия была второй в этом году.

"Наши дискуссии не являются простыми, но они важны, особенно, когда растет напряжение", - добавил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что в Минобороны заявили о планах Украины присоединиться к двум операциям НАТО.

Также мы писали, что вступления в НАТО хотят менее 50% украинцев.