Граждане Украины входят в состав экипажа иранского нефтяного танкера Grace 1, который был задержан возле Гибралтара. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя правительства Гибралтара.

"Спикер (правительства Гибралтара - прим. ред.) сообщил, что члены экипажа, которые оставались на борту танкера, - это преимущественно граждане Индии, несколько пакистанцев и украинцев", - говорится в сообщении.

По словам спикера, всего на борту было 28 членов экипажа. Их допросили как свидетелей.

Фото: news.sky.com

Напомним, 4 июля британские морпехи захватили иранский нефтяной танкер в Гибралтаре за попытку доставить нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС.

Также мы сообщали, что в Иране пригрозили захватить британский танкер, если Лондон не отпустит захваченное в водах Испании иранское судно.