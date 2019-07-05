Украинцам стоит не забывать о привычке благодарить, особенно в период активной политической борьбы, многочисленных негативных новостей и растущей агрессии в социальных сетях. Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Общество, в котором культивируется благодарность, более толерантным и открытым. Благодарить за помощь, за совместную работу или даже за то, что важный для вас человек просто рядом - здоровая привычка. Благодарность - вовсе не проявление слабости", - написала Супрун.

По ее словам, развивать культуру благодарности важно как в обществе в целом, так и в каждой отдельной команде, учреждении или организации.

"Люди, которые работают в государственных учреждениях, воплощают изменения и выстраивают здоровые процессы в стране, нуждаются в дополнительной мотивации. Мы привыкли значительно больше жаловаться, чем делиться благодарностью с работниками государственной или коммунальной сфер", - отметила и.о. главы Минздрава.

Ульяна Супрун также написала, что существуют даже научные подтверждения о пользе благодарности - для совместной работы, отношений и психического здоровья:

Людям, как социальным существам, важно чувствовать себя нужными. Благодарность помогает создать это ощущение. Кроме того, "спасибо" является своеобразной прививкой от неуверенности.

Благодарность укрепляет команду и дает ощущение причастности к чему-то общему и большому. Благодарность делает место работы более комфортным и мотивирует людей работать лучше. Благодарность и признание в работе могут быть более эффективным средством мотивации, чем деньги.

В семьях и парах благодарность также улучшает отношения. Партнерам, которые регулярно благодарят друг друга, проще решать конфликты.

Благодарность помогает бороться с депрессией и защищает от стресса и негативных эмоций. Люди, которые имеют привычку благодарить, и которых благодарят, легче засыпают и лучше спят.

Также благодарность уменьшает риски сердечных приступов. Исследования показали, что люди, которые регулярно ведут дневник благодарностей, имеют более здоровое сердце, чем те, кто просто фиксируют события в течение дня - мысленно или в заметках.

"Нам следует помнить, что период политической борьбы и нездоровой конкуренции в конечном итоге закончится. Но мы продолжим жить и работать вместе в одной стране. Поэтому крайне важно устанавливать доверительные отношения, искать точки для партнерства и благодарить за действия, которые на первый взгляд могут казаться очевидными", - написала Супрун.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

Напомним, Супрун раскритиковала закон о дематюкации.

Также мы писали, что Супрун призвала украинцев заменить полиэтиленовые пакеты экосумками.