Фастовская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении местного мужчины, который совершил жестокое убийство другого человека из-за личной неприязни. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области на своей странице в Facebook.

Отмечается, что злоумышленника обвиняют по ч. 1 ст. 115 УК Украины (совершение убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти другому человеку). За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как установило досудебное расследование, в январе 2019 года в вечернее время 39-летний мужчина, действуя на почве неприязненных отношений, пришел к месту проживания потерпевшего, которого обнаружил отдыхающим на кровати в одной из комнате дома.

Действуя с прямым умыслом, направленным на причинение смерти другому человеку, обвиняемый взял в доме нож и нанес им потерпевшему двадцать четыре удара в область головы и туловища, таким образом причинив множественные раны лица, шеи и грудной клетки.

Однако на этом обвиняемый не остановился и, чтобы наверняка убедиться, что мужчина мертв, нанес ему не менее двух ударов по голове тупым предметом. В результате причиненных телесных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

По данным прокуратуры, во время досудебного расследования обвиняемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, которую суд сейчас снова пробил. За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Скриншот: Facebook/Прокуратура Київської області

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