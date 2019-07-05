Минюст начал информирование граждан об их правах в сфере жилищно-коммунальных услуг: как действовать в случае получения нечестной платежки и как добиться перерасчета стоимости отопления, сообщает "Юрлига".

В соответствии с правительственным постановлением от 26 июня 2019 года № 560 "Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг" вводится предельная цена на услуги для населения городов областного значения и Киева по поставке теплоэнергии и горячей воды на отопительный период 2019/2020 годов. Предельная стоимость тепла зафиксирована на уровне 1400 грн за 1 Гкал при наличии счетчика или 35,21 грн за 1 кв. м при отсутствии счетчика. На горячую воду по всей Украине установлен предельный тариф для населения на уровне 83,66 грн за 1 куб. м при наличии сушилок и подключении их к системам поставки горячей воды; 75,74 грн за 1 куб. м - в случае их отсутствия.

На сайте правительственного портала и Минюста запущен калькулятор тарифов, который поможет самостоятельно рассчитать стоимость экономии. Также Министерство юстиции разработало алгоритм действий для потребителей жилищно-коммунальных услуг, которые хотят защитить свои права в случае, если органы местного самоуправления не выполняют решения Правительства.

По словам министра, каждый желающий может проверить на официальном веб-сайте органа местного самоуправления, который устанавливает тариф на услуги теплоснабжения и поставки горячей воды, осуществлен ли перерасчет тарифов в соответствии с правительственным постановлением.

В частности, если орган местного самоуправления не пересчитал тарифы, необходимо обратиться на правительственную горячую линию или направить обращение в адрес Кабмина, сообщив о бездействии власти на местах. Также нужно обратиться непосредственно в орган местного самоуправления с требованием относительно выполнения решения Правительства, после этого - к поставщику услуги для перерасчета цены за отопление. Все образцы документов для перерасчета цены размещены на сайте Минюста.

Ранее "Страна" писала о том, что Минюст отменил минимальный размер платы за оказание нотариальных услуг.

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