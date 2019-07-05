Украинская певица Ани Лорак в Instagram фото, на котором она позирует в автомобиле на фоне пальм.

Снимок был опубликован в четверг, 4 июля. Певица в подписи спросила у своих подписчиков: "Как дела?" Отметим, что последнее время в соцсетях Лорак часто появляются фотографии, где она запечатлена в авто.

Что касается образа Лорак, одета она по-летнему: короткие шорты, белые кроссовки, свободная майка, приспущенная с одного плеча. Волосы певицы убраны назад, на ней также крупные серьги в виде колец и солнцезащитные очки.

Скриншот: Instagram/ anilorak

Напомним, Ани Лорак сама опубликовала фото с новым мужчиной, который младше ее на 15 лет.

Также мы писали, что Ани Лорак опубликовала фото в коротких шортиках и намекнула на карьеру в США.

