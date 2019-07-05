Британский боксер Энтони Кролла, которого в апреле победил украинец Василий Ломаченко, спустя несколько месяцев рассказал о своих ощущениях от поединка. Комментарий спортсмена опубликовал Sky Sports.

"Однажды мне удалось попасть по нему, но это была моя ошибка. За 20 лет я боксировал с самыми разными соперниками, но все равно испытал ужасное чувство, когда Ломаченко включил скорость. Я понял, что ничего не могу сделать. Оставалось ждать, когда он возьмет паузу", - сказал Кролла.

Также он признал превосходство украинского спортсмена и оценил его мастерство.

"Я могу сказать прямо, что Василий просто на несколько уровней лучше. Он великолепно использует скорость и силу ударов, постоянно двигается и очень уверенно держится на ногах", - отметил Кролла.

Напомним, 13 апреля Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу, оставив за собой два титула чемпиона мира в легком весе (WBA и WBO), а также титул по версии журнала The Ring.

Также мы писали, что Кролла рассказал о нокауте от Ломаченко.