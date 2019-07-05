"Василий на несколько уровней лучше". Кролла спустя несколько месяцев нашел в себе силы вспомнить бой с Ломаченко
Британский боксер Энтони Кролла, которого в апреле победил украинец Василий Ломаченко, спустя несколько месяцев рассказал о своих ощущениях от поединка. Комментарий спортсмена опубликовал Sky Sports.
"Однажды мне удалось попасть по нему, но это была моя ошибка. За 20 лет я боксировал с самыми разными соперниками, но все равно испытал ужасное чувство, когда Ломаченко включил скорость. Я понял, что ничего не могу сделать. Оставалось ждать, когда он возьмет паузу", - сказал Кролла.
Также он признал превосходство украинского спортсмена и оценил его мастерство.
"Я могу сказать прямо, что Василий просто на несколько уровней лучше. Он великолепно использует скорость и силу ударов, постоянно двигается и очень уверенно держится на ногах", - отметил Кролла.
Напомним, 13 апреля Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу, оставив за собой два титула чемпиона мира в легком весе (WBA и WBO), а также титул по версии журнала The Ring.
Также мы писали, что Кролла рассказал о нокауте от Ломаченко.