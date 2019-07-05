В Кыргызстане ведется операция по задержанию мужчины, который застрелил из карабина двоих человек в лагере альпинистов "Хан-Тенгри" в Иссык-Кульской области и скрылся с заложницей. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

В сообщении уточняется, что стрелок - это 29-летний местный житель Сергей Смирнов.

"При опросе свидетелей было установлено, что работающий сторожем в лагере 29-летний житель села Тюп Смирнов Сергей, войдя в столовую, из огнестрельного оружия "Вепрь" произвел выстрел в заместителя начальника лагеря А.Д., смертельно ранив в область груди. После этого выстрелил в область живота рабочему лагеря 31-летнему жителю г. Каракол М.К. Обедавший в это время 33-летний житель села Тасма Тюпского района И.У. попытался схватить Сергея Смирнова, но последний ножом нанес ему ранение в руку, мужчине удалось выбежать из столовой, тем самым сохранив себе жизнь", - говорится в сообщении.

От полученных ран 48-летний заместитель начальника лагеря скончался на месте, раненый в живот мужчина умер по пути на заставу, где ему должны были оказать медпомощь.

По словам очевидцев, подозреваемый в убийстве мужчина, после совершения преступления взял в заложники находившую на смене сотрудницу противочумной станции (48-летнюю женщину) и скрылся с места происшествия.

По данным ведомства, конфликт произошел на бытовой почве. На месте происшествия находится заместитель министра внутренних дел Киргизии Мирлан Каниметов, который руководит операцией по задержанию.

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