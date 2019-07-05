Известная юрист, экс-замглавы Администрации президента Елена Лукаш дала ответы на частозадаваемые вопросы, которые задаются в связи с возможной пережеребьевкой партий. Об этом говорится в ее посте на Facebook.

В первую очередь, как написала Лукаш, выборы в любом случае состоятся, а бюллетени в количестве 63 611 464 будут напечатаны, стоимость процесса – 282 миллиона гривен. "Даже не сомневайтесь", - пишет юрист.

"То, что сейчас происходит, по моей оценке - исключительно вина ЦИК. Полагаю, что ее большая часть скучает по своим "родителем" – Порошенко, а остальные с болью смотрят как уходит в небытие любимый "НФ" Яценюка. Вот и чудят члены не по-детски, регулярно нарушая закон и права субъектов избирательного процесса, что подтверждается массой судебных решений", - объясняет происходящие процессы Лукаш.

Также она уточнила, что граничный срок печати, как прописано в тендерной документации, установлен датой 21 июля, то есть в день выборов.

"Нам говорят, что бюллетени печатает ГП "Полиграфкомбинат "Украина". По моей информации – это не так. Печатает бюллетени списка Банкнотная фабрика Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины", - уточняет Лукаш.

Также она уточнила, что, несмотря на озвучиваемые цифры от 5 до 8 миллионов напечатанных бюллетеней, по ее данным, их напечатали намного меньше. Также юрист уточняет, что их отгрузка планируется лишь в воскресенье, 7 июля, то есть за две недели за выборов.

По данным Лукаш, перепечатка даже 11% бюллетеней (7 млн из 64) не сорвет выборы: "Если включатся обе фабрики – и Банкнотка НБУ и ПК "Украина" - все успеют перепечатать". В то же время это нанесет ущерб госбюджету: "И отвечать должны члены ЦИК, решившие, что одни субъекты включаются в бюллетень по жеребьевке, а другие – без. Личным имуществом отвечать. Строго в соответствии с законом и даже, возможно, приговором", - пишет Лукаш.

Она также объяснила, почему нужна была новая жеребьевка:

Будет решение Верховного Суда – будет и жеребьевка. Но дело не в этом. В законе черным по белому написано, что "избирательном бюллетене для голосования в общегосударственном округе названия партий размещаются в порядке их номеров, определенных жеребьевкой, которое проводит Центральная избирательная комиссия". Нет вариантов. Нужна была жеребьевка. Понимаете? Обязательно была нужна. И члены ЦИК знали, что идут суды. Те члены ЦИК, которые это проигнорировали, и игнорируют до сих пор – и есть соучастники попыток сорвать выборы".

Скриншот: facebook.com/lukash.elena.ua

Напомним, что в суд подали после того, как ЦИК без всякой жеребьевки вставил в бюллетень партию "Рух новых сил" Михаила Саакашвили (его допустили к выборам по решению Верховного суда).

Ранее в сложившейся ситуации подробно разбиралась "Страна".