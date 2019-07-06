С 6 на 7 июля отмечают Ивана Купала. Один из самых мистических языческих праздников был посвящен летнему солнцевороту и языческому божеству Купале. С распространением христианства праздник связали с Иоанном Крестителем (отсюда второе название Иванов день). После перехода на григорианский календарь летнее солнцестояние перестало совпадать с днем Ивана Купала, а сам праздник потерял часть изначального смысла, но все равно оставался популярным в народе. Язычники верили, что в этот день силы воды и огня соединяются воедино, деревья могут разговаривать, а травы обладают целебными свойствами.

С Купалой связано множество традиций. Среди них - пускание венков по воде, прыжки через костер, гадания, сбор трав. Мы собрали информацию о наиболее популярных из них.

Венки на Ивана Купала

Незамужние девушки собирали полевые цветы и травы, чтобы сплести венки. Вечером их пускали по реке, чтобы узнать, когда ждать замужества. Если венок уплывал далеко - девушка скоро выйдет замуж, если прибьет к берегу - в этом году она останется одна, если расплетется или потонет - ждать несчастья.

Сегодня в такие венки для красоты вставляют свечи и зажигают их перед тем, как вечером опустить в воду.

Гадания на Ивана Купала

Считалось, что в купальскую ночь может присниться вещий сон. Для этого под подушку клали венок или 7 трав, а наутро вспоминали, что приснилось. Также перед тем, как лечь спать, могли задавать какой-то вопрос, чтобы получить на него ответ.

У костра загадывали желание. Если пламя горит ровно и высоко - стоит ждать положительного исхода, если огонь тухнет или его прибивает ветер - прогноз не столь радужный.

Загадывать желание можно и на белые пушистые одуванчики. Если его сдуть за один раз - исполнится, не получилось - мечта не осуществится.

Другие популярные традиции

На Ивана Купала в лесах искали цвет папоротника. Считалось, что он цветет только раз в году. Кто его найдет - сможет видеть клады под землей и разговаривать с животными.

Еще одна популярная традиция - собирать травы, которым приписывали целебные свойства. Их использовали для лечения и в качестве оберегов. Перед порогом дома слали крапиву, чтобы отпугнут нечисть, которая активизируется в эту ночь.

Ночью парни и девушки прыгали через костер. Если огонь не касался ног - год пройдет удачно. Молодожены и помолвленные прыгали через костерю взявшись за руки. Удачный прыжок сулил долгий и крепкий брак.

Женщины сжигали в костре одежду, в которой болели их дети, чтобы они оставались здоровыми. А хозяева проводили между костров скотину, чтобы она не болела.

На рассвете 7 июля девушки умывались росой, чтобы оставаться молодыми и красивыми.

Что касается того, можно ли купаться на Ивана Купала - по одним поверьям ночью купаются в водоемах, обливаются водой, по другим - в реки лучше не соваться, поскольку там могут быть русалки.