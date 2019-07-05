США займутся модернизированием украинских военно-морских баз под Николаевом. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Работы запланированы на период после завершения строительства Морского операционного центра в Очакове. Сообщается, что такие военно-морские базы и судоремонтные объекты на расстоянии менее 100 миль от Крыма дают возможность НАТО и Военно-морским силам ВС Украины проводить обучение и координировать деятельность.

Строительные бригады Военно-морского флота США последние годы работали в Очакове, завершение строительства запланировано на август. Цель заключается в том, чтобы иметь возможность использовать Морской операционный центр для американских и союзнических учений.

Команда дайверов будет работать над усилением существующих пирсов, будет обсуждать место для запланированного плавучего дока и составлять карту морского дна, чтобы убедиться, что большие корабли смогут здесь швартоваться.

Строительство в Очакове. Фото: mil.in.ua

Напомним, 4 июля в Одессу вошли сразу четыре корабля НАТО.

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