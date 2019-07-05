В центре Киева сегодня, 5 июля, покупатель открыл стрельбу в супермаркете. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что около 13:00 в Шевченковское управления полиции поступило сообщение о стрельбе на Бессарабской площади. Оперативный дежурный на место происшествия направил следственно-оперативную группу управления полиции и сотрудников уголовного розыска.

Правоохранители установили, что в супермаркете была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Парень начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся. В результате инцидента никто не пострадал.

Следователи опрашивают свидетелей и очевидцев конфликта, а оперативники изымают записи с камер видеонаблюдения.

С места происшествия эксперты изъяли две гильзы. Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации этого происшествия.

Напомним, что стрелявшим в киевском кафе иностранцам объявили подозрение в хулиганстве.

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