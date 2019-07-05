В субботу, 6 июля, в Украине снова ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр. При этом уточняется, что осадки накроют восток, юг и частично центр страны уже ближайшей ночью. На остальной территории Украины будет сухо.

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Ветер западных направлений, 5-10 м / с. В южных и восточных областях во время гроз местами шквалы 15-20 м / с.

Температура ночью +9-14 градусов, днем +20-25. На юге страны ночью +15-20 градусов, днем прогреется до +24-29.

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