В пятницу, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Загороднюка своим внештатным советником. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте главы государства.

Так, в соответствии с указом Зеленского №488/2019, Загороднюк Андрей Павлович становится советником президента Украины (вне штата).

Отметим, что Андрей Загороднюк является главой проектного офиса реформ при Министерстве обороны Украины. С 2014 года он также волонтер в ВСУ. Кроме того, он учился в Университете Уарвик и Оксфордском университете.

Скриншот: president.gov.ua

Андрей Загороднюк. Фото: forumkyiv.org

Напомним, ранее Зеленский заимствовал у Кличко советника Гео Лероса, который является главным арт-куратором столичных муралов.

Также мы писали, что Зеленский назначил Устенко своим внештатным советником.